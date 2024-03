Fernanda sobre Dia da Mulher no BBB 24: 'Cansada de ser guerreira'

As sisters do Top 13 do BBB 24 (Globo) se reuniram na tarde de sexta-feira (8) para fazer discursos sobre o Dia Internacional da Mulher após Alane preparar uma homenagem com flores feitas de saco de lixo.

O que aconteceu

Cada uma das sisters ainda restantes no jogo fez um discurso de exaltação e sobre o significado do dia.

Fernanda falou sobre as dificuldades. "É um prazer estar aqui com todos vocês. Ser mulher, ser mãe. Fui mãe jovem. É muito difícil ser mulher, ser mãe, ter responsabilidade, ter que encarar, ser alguém pra outra pessoa, ser sempre forte, bonita e com ânimo. Perdi ânimo em muitos momentos da minha vida".

A gente entende a nossa dor. Principalmente, a mulher entende a dor da outra mulher. Fernanda

A confeiteira continuou. "Me sinto forte, vitoriosa, campeã. Me sinto grata por colar com outras mulheres maravilhosas que só reforçam meus valores, meus desejos. Me sinto muito completa e realizada. Tenho uma filha, muito pra ensinar pra ela. Tô aqui lutando por eles. E por vocês também".

Fernanda finalizou. "O que eu puder doar, somar, contem comigo. A gente tem que ter isso, empatia. É difícil demais. Somos sim guerreiras, mesmo quando não queremos ser colocadas nessa posição. Tô cansada de ser guerreira, mas tem que ser, é o papel que nos resta. E a gente veio aqui pra florescer".

