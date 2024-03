EUA x Rússia: qual é o país de origem do Dia Internacional da Mulher?

O Dia Internacional da Mulher é comemorado de várias maneiras ao redor do mundo. Em alguns países, é feriado nacional, como na França, Rússia e Nepal. No Brasil, diversas mobilizações que buscam chamar a atenção do público para a necessidade de igualdade de gênero.

Quais são as raízes históricas do Dia Internacional da Mulher?

Embora seja popularmente associado à morte de trabalhadoras durante um incêndio em uma fábrica nos Estados Unidos, em 1911, a escolha do dia 8 de março para essa data global se deve a eventos ocorridos na Rússia.

A proposta de uma data que simbolizasse a luta pela igualdade das mulheres partiu da socialista alemã Clara Zetkin, durante o II Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, realizado em 1910, em Copenhague, na Dinamarca, explica a professora Cristina Scheibe Wolff, pesquisadora do Instituto de Estudos de Gênero (IEG) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Clara, até então, não tinha falado em uma data específica. Ela fez a proposta e isso foi aceito no Congresso

Naquela época, as jornadas de trabalho nas fábricas chegavam a 14 horas por dia, incluindo os domingos, e envolviam não apenas homens, mas também mulheres e crianças. "Muitas mulheres tinham jornadas penosas e era comum que houvesse reivindicações por melhores condições de trabalho, além do direito ao voto", destaca a pesquisadora.

Esse cenário de exploração levou a manifestações em diversas partes do mundo. No entanto, o evento considerado o verdadeiro marco da data foi uma paralisação liderada por tecelãs russas, com o apoio de metalúrgicos, em São Petersburgo. O protesto ocorreu em 8 de março de 1917 e teria sido o estopim da Revolução Russa.

E qual é a relação do incêndio nos EUA com a data?

De fato, houve um incêndio que vitimou 125 mulheres, com idades entre 13 e 23 anos, na Triangle Shirtwaist Company, em Nova York, em 1911. No entanto, isso ocorreu dentro do contexto de mobilizações lideradas pelas operárias, não sendo considerado o evento que desencadeou a criação do Dia Internacional da Mulher. "E isso também não ocorreu em 8 de março, mas no dia 25 de março", enfatiza a professora.

Somente em 1975, o Dia Internacional da Mulher foi adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU). A data é considerada pelo movimento feminista como um dia de luta por direitos.

*Com informações de reportagem publicada em 08/03/2022.