Dieguinho: Leidy na liderança ajudaria a tirar BBB 24 da previsibilidade

Beatriz, 23, consagrou-se vencedora da Prova do Líder desta semana no BBB 24 (Globo), após mais de 15 horas de disputa. Ela venceu Davi, 21, que disputou com ela a maior parte da jornada, e terá de colocar cinco pessoas da casa na Mira do Líder.

Para Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, a liderança ideal para este momento do BBB seria Leidy Elin, 26. "Queria muito que a Leidy ganhasse a prova para poder vê-la com o poder na mão. Neste cenário da Prova do Líder, seria difícil ela ganhar - nós sabemos bem -, mas acho que seria legal ver."

Na visão dele, dar essa posição à trancista de São Gonçalo ajudaria a sacudir um pouco a previsibilidade da competição. "Rola um sentimento da Yasmin, do Bin Laden, da Fernanda, da Leidy e da Pitel de que o jogo está ganho e é do Davi. Se você colocar o poder na mão de um deles e este coloca o Davi no paredão, criando o cenário que eles querem criar, isso vai dar um gás, uma vontade de eles seguirem jogando. Isso faria bem ao jogo no aspecto 'caos'. Seria interessante para não ficar tão previsível."

Dieguinho entende que matar a sensação geral de 'jogo perdido' foi uma das preocupações de Tadeu Schidmt, 49, ao discursar na eliminatória desta semana. "O discurso do Tadeu, tirando a Alane logo de cara para focar em Davi e Michel, tinha uma única intenção: não deixar tão previsível para o elenco que o Davi é forte [na preferência popular], passando a impressão de que a votação [entre ambos] estava pau a pau - quando, na verdade, estava bem distante."

Matteus é o único capaz de ganhar o BBB se Davi vacilar, opina Lucas Selfie

O vlogueiro Lucas Selfie fez, no Central Splash desta sexta (8), um balanço do desempenho de Davi na competição até o momento. "Os pontos positivos dele se sobressaem aos negativos, embora ele tenha muitos [destes]. Davi é um bom participante, [até por ser] o único ali que sempre 'c*gou' para todos os Camarotes."

O ex-Fazenda reconhece que existe pouquíssima chance de Davi não vencer o BBB 24 - mas essa possibilidade não é zero. "O único concorrente do Davi é a cachaça. Se ele se perder, vai ser em festa - e, se ele fizer alguma coisa [errada] e sair, quem ganha esse Big Brother é o Matteus. Ele é quem pode herdar a torcida do Davi, porque foi o mais fiel [a ele]."

