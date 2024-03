Dantas: Tadeu cavou própria cova ao promover interações diárias com Beatriz

Desde que percebeu que suas interações com Tadeu são correspondidas, Beatriz tem chamado o apresentador de "lindo" em todas as edições ao vivo do BBB 24 (Globo).

"Toda a interação que ele fala, Beatriz chama a atenção para ela e fala: Tadeu, você tá um gato", explicou Chico Barney no Central Splash de hoje (8).

"Ela vai sempre passar dos limites e exagerar", concordou o comentarista de realities Dantas. "Acho que é porque tá sendo filmada. No início, a gente achou o máximo, mas com o tempo, vai ficando enjoado".

Dantas ainda disse que Tadeu "deu corda" à sister ao dizer em um dos programas que "nenhum brother o elogiava" e, agora, até o último dia de BBB, Beatriz elogiará o apresentador toda vez que ele entrar ao vivo.

"Foi uma cova que o Tadeu cavou", concordou Chico. "Beatriz não pode ver um famoso no BBB que fica tentando ser a coadjuvante ou até roubar o protagonismo. E ela agora tem feito isso com Tadeu de maneira insistente, de um jeito que acho bastante desagradável como espectador. Fico constrangido, tenho um limite de vergonha alheia".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Michel, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 83424 votos 4,05% Alane 1,37% Beatriz 34,77% Davi 7,36% Fernanda 0,10% Giovanna 0,69% Giovanna Pitel 6,17% Isabelle 1,16% Leidy Elin 0,21% Lucas Henrique 6,93% Matteus 1,34% MC Bin Laden 1,02% Raquele 34,85% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 83424 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

