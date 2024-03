Camisiro pede que Luiza Sonza não o 'ataque' após reagir à hit para Chico

Casimiro, 30, fez pedido à cantora após gravar reação ao ouvir a música "Chico (Versão Inglês)".

O que aconteceu

O youtuber gravou um vídeo reagindo à nova música de Luísa, a versão em inglês do hit "Chico", feita para seu ex-namorado. Chico e Casimiro são amigos de longa data o investidor de bitcoin costuma participar de seu canal.

Por isso, o youtuber pediu que a funkeira não o boicotasse na internet devido à sua relação com Moedas. O ex-casal se separou em setembro, logo após o lançamento da canção, devido à traição polêmica do rapaz.

Ele contou que ao ouvir a música lembrava do erro do colega. "Não consigo olhar para o monitor, ela fica me encarando com essa cara de 'seu amigo é um m**da."

"Luísa Sonza, se você puder não me dar strike no canal, seria fundamental. O Chico não recebe um centavo disso tudo que eu faço, então não vai f*der ele. O canal dele é o 'Aqueles Caras'. É lá que você tem que atacar, se você for. Mas você não vai, é uma pessoa do bem."

Casimiro também ressaltou a mudança da letra feita por Luísa. Na primeira versão, ela entoava o nome do amado várias vezes, mas substituiu pela palavra "baby", não citando mais seu nome. Ao perceber, o youtuber brincou que agora chamaria o parceiro de "Baby Coin".