Bebel mata charada sobre segredo de Olavo e vira alvo de vigarista

Nos próximos capítulos de 'Paraíso Tropical', Clemente diz que vai impedir que Taís maltrate Zé Luiz e se apodere de seu dinheiro. Daniel e Paula garantem a Clemente que lutarão juntos.

Antenor convida Lúcia para passar uns dias em Paraty. Marion simula um encontro casual com Bebel. Taís pede desculpas a Zé Luiz e garante que ele vai poder fazer o que quiser quando morar com ela.

Bebel se lembra de já ter visto Marion e que ela é mãe de Olavo. Marion revela para Bebel que Olavo está namorando Alice e afirma que isso é muito injusto com a ex-prostituta. Marion convida Bebel para jantar em sua casa para colher informações.

Marion diz a Alice que Olavo está envolvido com Bebel e que fará tudo para afastá-los. Antenor e Lúcia chegam a Paraty. Marion promete a Urbano apresentá-lo a Bebel.

Daniel pergunta se Ivan conhecia Taís, e ele mente. Clemente depõe na audiência. Ao depor, Taís chora, fingindo emoção, e garante amar Zé Luiz como a um filho. Dinorá, Paula, Daniel e Cássio depõem a favor de Clemente. Alice beija Olavo. Zé Luiz diz que se sente bem com Clemente e Hermínia e não quer morar com Taís.

Bebel aparece de surpresa e mostra-se enciumada. O juiz decide que Zé Luiz permanece sob a guarda de Clemente. Daniel segue Ivan, que percebe. Taís e Ivan apenas se cumprimentam com um gesto de cabeça, acabando com a desconfiança de Daniel. Taís e Ivan comemoram. Antenor diz que quer ter um filho com Lúcia.