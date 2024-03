Beatriz vence prova do líder do 'BBB 24' pela segunda vez; veja como foi

A prova de resistência que começou na madrugada desta sexta-feira, 8, no Big Brother Brasil, terminou após 15 horas de duração. A ganhadora, Beatriz, será a líder da semana e deverá colocar cinco pessoas no Na Mira do Líder, e indicar alguém para o paredão no domingo, 10. Assista ao momento aqui .

A prova de resistência teve três finalistas, entre eles, Matteus foi o primeiro a sair - o 11º participante a deixar a prova ficou mais de 9 horas na disputa. Com isso, a decisão ficou, então, entre Davi e Beatriz. Davi foi o último a desistir da prova, deixando a liderança para Beatriz.

Durante as horas finais da prova, Beatriz e Davi conversaram sobre as possíveis indicações para o paredão. Beatriz diz que está entre Yasmin ou Giovanna: "Duas plantas. Não sei quem é mais planta, se é Yasmin ou se é Giovanna". Já Davi afirmou que colocaria Yasmin, "sem direito a voltar".

Veja como foi a disputa pela 12ª liderança do BBB 24

Na dinâmica da prova, os quatro primeiros brothers que deixaram a disputa sofrerão consequências no jogo. Lucas Henrique foi o primeiro a sair da prova e está no paredão.

MC Bin Laden foi o segundo a deixar a disputa e, como consequência, não poderá participar da próxima prova do anjo. A terceira foi Yasmin Brunet, que também abandonou a prova e não poderá ser imunizada na formação do paredão. Alane foi a quarta e última participante a ser "punida" na dinâmica ao cair da plataforma da prova e agora está na Xepa.

Os participantes ficaram presos a sete hot dogs gigantes que formaram um carrossel. Os jogadores ficaram sobre a base do hot dog enquanto o carrossel girava. Durante a prova, os participantes não puderam sair ou sentar e enfrentaram dificuldades como calor, rajadas de vento e fumaça. Venceu a prova e conquistou a liderança quem resistiu por mais tempo no carrossel.

Veja a ordem em que os brothers deixaram a prova do líder:

1 - Lucas Henrique

2 - MC Bin Laden

3 - Yasmin Brunet

4 - Alane

5 - Leidy Elin

6 - Raquele

7 - Fernanda

8 - Pitel

9 - Giovanna

10 - Isabelle

11 - Matteus

12 - Davi

13 - Beatriz (a vencedora)

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais