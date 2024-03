Além de Bia e Davi: relembre as provas de resistência mais longas do BBB

Beatriz e Davi travaram uma disputa acirrada na 12ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo), que durou 15 horas e 48 minutos rendeu a vitória a Beatriz. A seguir, relembre as provas de resistência mais longas da história do reality show.

As provas de resistência mais longas do BBB

Ana Clara e Kaysar ficaram 42 horas e 58 minutos na última prova de resistência do BBB 18. No final da edição, a dinâmica valia uma imunidade.

No BBB 12, Kelly e Jakeline resistiram por 29 horas e 57 minutos. A disputa aconteceu dentro de um carro.

Kaysar se mostrou resistente em sua temporada, ficando 29 horas e 48 minutos em uma prova no carro. Além de permanecer no veículo, os brothers tinham que carregar e descarregar o porta-malas.

Além de vencer o BBB 20, Thelminha também provou ser resistente. A médica ficou 26 horas e 25 minutos na nona Prova do Líder da edição.

