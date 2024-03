BBB 24: Fernanda e Pitel são eliminadas juntas da 12ª Prova do Líder

Fernanda e Pitel foram eliminadas da 12ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo). A modelo desistiu da dinâmica, enquanto a assiste social escorregou do totem segundos depois — elas aguentaram pouco mais de quatro horas.

O que aconteceu

Fernanda, que dividia o totem da prova com Pitel, comentou: "Estou falando sério, amiga. Vou sair, tá? Não dá mais, não."

A modelo pulou do totem e balançou o suporte, fazendo com que a amiga caísse segundo depois. "Você balançou a salsicha!", reclamou Pitel.

Fernanda foi a sétima a deixar a prova, enquanto Pitel foi a oitava. As duas ficaram pouco mais de quatro horas na dinâmica de resistência.

Como foi a prova

Sete grandes hot-dogs estavam presos a um carrossel.

Cada um dos participantes se posicionou em pé do lado de um dos totens e devia segurá-lo enquanto o carrossel girava.

Durante a prova, os brothers poderiam receber calor, rajada de vento ou fumaça.

Era eliminado da prova o jogador que caísse da base ou se sentasse nela.

