BBB 24: Entenda o que acontece caso a prova do líder dure até o ao vivo

A Prova do Líder já bateu mais de 13 horas de duração. O apresentador do BBB 24 (Globo), Tadeu Schmidt explicou o que acontece caso os brothers resistam até a transmissão do programa em rede aberta.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que acontece?

Bia e Davi são os únicos competidores que ainda estão na prova pela pela liderança. Caso a liderança não seja decidida até o programa ao vivo de hoje (8), os brothers serão submetidos a uma prova similar as de "Bate Volta" dos emparedados.

"Amanhã, durante o programa ao vivo, se ainda tiver alguém na prova, a gente vai fazer um desempate semelhante a uma Prova Bate e Volta", disse Tadeu Schmidt.

Sobre a prova

Os brothers estão em pé na base de "hot-dogs" gigantes, presos a um carrossel. Durante a prova, os competidores enfrentaram rajadas de vento, fumaça e "geleca". Sentar ou escorregar resulta na eliminação da prova. Vence aquele que resistir por mais tempo.

De acordo com a dinâmica da semana, quem vencer a Prova de Resistência colocará cinco pessoas Na Mira do Líder nesta sexta (8). O novo Líder indicará alguém ao Paredão no próximo domingo (10).

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Michel, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 86955 votos 3,97% Alane 1,40% Beatriz 34,93% Davi 7,42% Fernanda 0,10% Giovanna 0,68% Giovanna Pitel 5,96% Isabelle 1,11% Leidy Elin 0,22% Lucas Henrique 6,69% Matteus 1,29% MC Bin Laden 0,99% Raquele 35,24% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 86955 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash