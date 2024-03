Após ouvir conversa atrás da porta, Sérgio ameaça Cris em 'Elas por Elas'

No capítulo de sábado (09), da novela "Elas por Elas" (Globo), Sérgio (Marcos Caruso) ameaça Cris (Valentina Herzsage) após descobrir que ela é a culpada da armação contra a ONG de Ísis (Rayssa Bratillieri).

Após ficar sabendo que sua rival é a culpada pelas fakes news sobre o abrigo de animais, a veterinária conta toda a verdade para Yeda (Castorine). Com isso, a advogada procura a irmã, que nega tudo: "Não tenho nada a ver com isso! Só por que a mal-vestida falou, você acreditou?".

Ao saber que Ísis tem provas, Cris confessa sua culpa. "Ela tem provas! Um vídeo seu com a Julia numa lanchonete. Você entregando um envelope pra ela. Mais didático impossível! "Tá tudo gravado, Cristiane! Vai continuar negando?", questiona a ex de Edu (Luís Navarro). "Ah, quer saber? Fiz mesmo! Fiz isso pro Giovanni não viajar com a Ísis!", revela a patricinha.

A namorada de Giovanni (Filipe Bragança) expulsa Yeda do apartamento. "Mais alguma coisa, Yeda? A porta da rua é serventia da casa!", diz. "Não precisa me botar pra fora, eu vou antes que eu vomite!", afirma a irmã mais velha.

O que Cris não esperava é que Sérgio estava ouvindo toda a conversa atrás da porta. "Você é igualzinha a Helena. O Giovanni não vai gostar de saber de nada disso, mas eu vou ter que contar", ameaça o ricaço.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.