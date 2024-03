Após aumento peniano, ex-BBB relata que membro diminuiu de tamanho

Wagner Santiago, 35, revelou que efeitos da harmonização peniana passaram e seu membro "encolheu".

O que aconteceu

O participante do BBB 18 explicou que a substância injetada para realizar a harmonização peniana, que gerou um aumento de tamanho, parou de fazer efeito. "Como os preenchedores têm um prazo de validade e de duração, e me satisfez muito na primeira vez, resolvi fazer novamente", falou para o colunista Gabriel Perline, do portal IG.

O ator de conteúdo adulto explicou que o procedimento tem duração média de 3 meses, pois funciona como o botox, que é absorvido pelo corpo com o tempo. Isso fez com que o seu membro encolhesse novamente.

"Após a primeira aplicação, o pênis ficou ainda mais bonito, as veias marcadas, as cores destacadas. Ficou tudo muito bonito de ser ver e de usar", falou o ex-BBB. Com os elogios do público que consome seu conteúdo adulto e a satisfação com a harmonização, o influencer pretende fazer um novo procedimento na próxima segunda (11).

Agora, Wagner se prepara para fazer uma segunda harmonização, mas com um novo preenchedor, que chama de "Overpants 2.0". De acordo com Vitor Mello, biomédico responsável, esse novo método pretende também engrossar e elevar ainda mais o pênis.