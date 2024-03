Alane cria surpresa para o Dia Internacional da Mulher com sacos de lixo

Com ajuda de Isabelle, Alane preparou flores com sacos plásticos de lixo para celebra o Dia internacional das Mulheres, no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Alane começou a preparar flores com sacos de lixo e chamou Isabelle para ajudá-la. A bailarina ainda fez questão de dizer que os devolveria para a casa.

Pouco depois, Fernanda apareceu na sala e Alane afirmou: "A gente está fazendo flores para o dia das mulheres". A confeiteira, respondeu: "Imaginei".

Alane comentou que MC Bin Laden não conseguiu identificar como flores. "Todas parecem uma flor, amigo. Umas mais fechadinhas que as outras, só", argumentou Fernanda.

"Se quiser fazer. Nem usei o fio dental porque fiquei com medo de gastar. Se quiser fazer com a gente", convidou a paraense.

"Saco de lixo, né? Depois só devolver", concluiu a confeiteira.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Michel, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 96296 votos 3,92% Alane 1,46% Beatriz 34,97% Davi 7,12% Fernanda 0,10% Giovanna 0,67% Giovanna Pitel 5,51% Isabelle 1,01% Leidy Elin 0,20% Lucas Henrique 6,20% Matteus 1,18% MC Bin Laden 1,02% Raquele 36,65% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 96296 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash