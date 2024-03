O que é 'O Astronauta', filme de Adam Sandler que está bombando na Netflix

Adam Sandler, 57, está bombando com seu novo filme para a Netflix, "O Astronauta". Diferentemente das produções em que costuma atuar, desta vez, o ator vive um homem no espaço com um drama pessoal e uma companhia inusitada: uma aranha gigante.

O que acontece em 'O Astronauta'

Adam Sandler interpreta o astronauta checo Jakub Procházka. Há seis meses em uma missão espacial, o homem enfrenta a solitude do espaço e a distância de sua esposa, Lenka (Carey Mulligan).

Lenka quer terminar o casamento, mas sua mensagem em vídeo comunicando o fim da relação é interceptada pela base astronáutica para preservar a saúde de Jakub. Sem notícias da esposa, ele fica cada vez mais delirante.

Jakub vê uma aranha gigante chamada Hanus (Paul Danos). O ser alienígena invade a espaçonave e serve como uma espécie de "terapeuta" para o homem, perdido em seus pensamentos e preocupações com a esposa.

Hanus (Paul Danos) invade a espaçonave de Jakub Procházka (Adam Sandler) Imagem: Divulgação/Netflix

Hanus fala que quer ajudar Jakub em seu "sofrimento emocional". A aranha examina memórias que o astronauta não quer resgatar e o faz entrar em uma jornada de autoconhecimento e descoberta.

Jakub revisita sua infância e o casamento. Hanus o faz perceber que ele foi egoísta com a esposa, ausentando-se nos momentos mais importantes.

Astronauta fica diante do "começo de algo" ao adentrar a nuvem misteriosa Chopra. Ao final do filme, seu propósito é consertar a relação com Lenka ao voltar para a Terra.

Sandler é conhecido pela atuação em comédias. Entre seus filmes mais famosos estão "Gente Grande" (2010), "Esposa de Mentirinha" (2011) e "Como Se Fosse a Primeira Vez" (2004).