A genialidade de Akira Toriyama foi muito além de 'Dragon Ball'

O autor de mangá Akira Toriyama, criador de séries como "Dragon Ball" e "Dr. Slump", morreu aos 68 anos no Japão. Em comunicado escrito pelo Bird Studio, seu estúdio de produção, foi informado que o autor faleceu no último dia 1º de março devido a um hematoma subdural agudo. Splash detalha agora a importante carreira do autor de mangá.

Seu legado nos mangás

Nascido em Aichi, no interior do Japão, Akira Toriyama era fã de mangás e abandonou uma carreira de designer aos 23 anos para se dedicar aos quadrinhos. Ele se inscreveu em alguns concursos da editora Shueisha e logo foi descoberto pelo diretor Kazuhiko Torishima, um dos responsáveis por projetá-lo.

Após algumas histórias curtas, Toriyama começou a publicar uma série semanal na revista Shonen Jump, a comédia "Dr. Slump". Ambientada na Vila Pinguim, a protagonista era uma robô superforte que deixava um rastro de destruição por sua falta de noção e personalidade brincalhona. A história se tornou um fenômeno, rendendo anime, brinquedos e emplacando os bordões da personagem entre as crianças.

Mangá Dr Slump de Akira Toriyama Imagem: Reprodução/Shueisha

Após 18 volumes encadernados, Toriyama desenvolveu uma outra série para a Shonen Jump, uma que mudaria sua vida: "Dragon Ball". Originalmente criada para ser uma comédia leve com pitadas de artes marciais, Toriyama seguiu os conselhos de seu editor Torishima e focou na ação.

"Dragon Ball" foi publicado de 1984 a 1995, e depois do término da série Toriyama deixou de trabalhar sob o exaustivo esquema de produção semanal. Porém, o autor continuou fazendo algumas obras curtas, como a aventura distópica "Sand Land", a comédia "Neko Majin Z" e histórias contidas como "Cowa".

Arte nos games

Toriyama se envolveu em projetos no mundo dos jogos eletrônicos enquanto desenhava as páginas de "Dragon Ball".

Em 1986 se tornou o artista responsável pelas artes e designs do RPG "Dragon Quest". Rapidamente a franquia se tornou um fenômeno no Japão, e Toriyama seguiu desenhando os monstros e personagens dos episódios seguintes. Seu último trabalho lançado na franquia principal foi em "Dragon Quest XI", lançado em 2017.

Protagonistas da série Dragon Quest, desenhada por Akira Toriyama Imagem: Reprodução/Bird Studio/Square-Enix

Outro título muito expressivo de Toriyama foi "Chrono Trigger", de 1995. Além de criar o design dos personagens, seu próprio estúdio ajudou a Toei Animation a criar cenas em anime para o relançamento para PlayStation em 1999.

Toriyama continuou trabalhando em várias franquias dos games, como na série de luta "Tobal" e no RPG "Blue Dragon". Ele também contribuiu criando personagens inéditos para os jogos de "Dragon Ball".

De volta a "Dragon Ball"

Com o sucesso de Goku e seus amigos no ocidente, a franquia "Dragon Ball" ganhou uma sobrevida. Assim, Toriyama flertou com um retorno à sua série mais famosa. Em 2012 ele ajudou a desenvolver o filme "Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses", criando personagens inéditos e contribuindo com o roteiro mais puxado para a comédia.

Cena do mangá Jaco, O Patrulheiro Galáctico de Akira Toriyama Imagem: Divulgação/Shueisha

Em 2013 ele voltou à Shonen Jump com um mangá curto semanal, "Jaco, O Patrulheiro Galáctico", que está conectado ao universo de "Dragon Ball". Após o sucesso do filme "Dragon Ball Z: O Renascimento de Freeza" em 2015 ficou claro que a Toei Animation e a editora Shueisha tinham muito interesse em continuar com a série "Dragon Ball".

Dessa forma, em junho de 2015, começou a ser publicado o mangá "Dragon Ball Super" na revista V Jump, a continuação oficial de "Dragon Ball". Toriyama dessa vez contribuiu apenas com ideias para o roteiro e supervisão, porque o desenho ficou a cargo de Toyotaro, um mangaká que conseguia replicar o estilo icônico do traço de "Dragon Ball". A continuação ganhou ainda um anime e dois longas-metragens.

E Akira Toriyama continuava sendo celebrado em vida. Para o ano de 2024 estava prevista muita festa, afinal se comemoraria os 40 anos da publicação original de "Dragon Ball". A editora Shueisha vinha divulgando mensalmente uma exposição na qual 42 autores de mangás convidados recriavam capas das edições de "Dragon Ball". Este ano ainda estava previsto o lançamento do anime comemorativo "Dragon Ball Daima", desenvolvido pelo próprio Akira.

Dragon Ball Super, desenhado por Toyotaro e supervisionado por Akira Toriyama Imagem: Reprodução/Shueisha

Seu trabalho influenciou autores de sucesso da atualidade, como Eiichiro Oda ("One Piece") e Masashi Kishimoto ("Naruto"), e ajudou a popularizar o mangá fora do Japão. É bem possível que, se não fosse a mente de Toriyama, não teríamos um público tão fã de animes do lado de cá do globo. O falecimento de Akira Toriyama é uma grande perda para o mercado de mangás.