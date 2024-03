Exemplar da Playboy com Vera Fischer na capa é vendido por R$ 2.000

Uma edição antiga da Playboy com a atriz Vera Fischer, 72, na capa foi vendida por R$ 2.000.

O que aconteceu

Um exemplar da "edição especial do milênio" da Playboy, produzida no ano 2000, foi vendida pela bagatela de R$ 2.000. O anúncio foi feito pelo Sebo do Hit, que vende edições raríssimas de revistas.

A edição, que teve Vera Fischer na capa, na época com 49 anos, é considerada rara, já que teve tiragem limitada apenas para assinantes. Além disso, o exemplar vendido estava lacrado ainda.

A edição em preto e branco celebrava a chegada do milênio e Vera foi a escolhida para ser a capa de janeiro de 2000. O ensaio nu foi fotografado por Bob Wolfenson, considerado um dos maiores fotógrafos da América Latina.