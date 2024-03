'Nos apropriamos do que nos deram': como é Surubaum de Ewbank e Gagliasso?

Surubaum, programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreou na última terça-feira (5) com Marina Sena e Juliette entre as convidadas. O casal contou detalhes e bastidores da nova atração do canal Gioh no YouTube em papo exclusivo com Splash.

O que disseram Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

A gente se apropriou de algo que nos foi dado. Se nos foi dado e não era verídico, por que não agora apresentar algo verídico e real? O surubão agora existe.

Bruno Gagliasso

Nome é uma referência ao "Surubão de Noronha". Em 2019, um perfil fake divulgou nas redes sociais que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank promoviam orgias em Fernando de Noronha (PE). Relatos viralizaram após a separação dos atores José Loreto e Débora Nascimento.

Casal exaltou clima intimista da nova atração. "Os convidados ficaram muito felizes e impressionados. [...] Eles sabem que vão falar também de sexo, mas ficam à vontade. Eles se surpreendem no final. Falam: 'caramba, ficaria mais duas horas falando'.", relatou Bruno.

Programa é diferente do Quem Pode, Pod, sucesso de Giovanna em parceria com Fernanda Paes Leme. "O Surubaum é mais intimista. Os escolhidos para os primeiros nove episódios são amigos nossos e amigos entre si, para facilitar a intimidade entre todos", explicou a apresentadora.

Em primeiro episódio, Marina Sena afirmou que dar o cu é "viciante", além de fazer outras revelações sobre vida sexual. "As pessoas chegam 'livres' para gravar, com essa vontade de falar. Achei tão bonito ver Marina falando sobre sexo. Uma mulher jovem, livre, e fala tão livremente, de forma tão bonita. Na minha época de adolescente, gostaria muito de ter visto mulheres como Marina Sena e Juliette falando sobre sexo, sobre amor", comentou Giovanna.

Marina Sena, Juliette, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão no episódio de estreia do "Surubaum" Imagem: Alex Santanna

Bruno Gagliasso viveu primeira experiência como apresentador. "A gente fala curiosidades nossas, fala defeitos nossos. A gente se expõe. Eu acho que nós também ficamos vulneráveis. Isso é muito bom. [...] Mas acreditam que não estou ganhando? Vou pedir um salário para a próxima temporada", brincou o ator.

Também foi primeiro projeto em que Ewbank e Gagliasso trabalharam juntos. "A gente tem muita cumplicidade. Apesar de não trabalharmos juntos diretamente, sempre trabalhamos indiretamente porque ele dá pitacos e conselhos no meu trabalho, e vice-versa", apontou a apresentadora.

Casal destacou possibilidades de sucesso mesmo fora da TV. "As coisas mudaram. Todos se tornaram grandes parceiros, sabe. Eu hoje posso fazer Globo, posso fazer Netflix, posso fazer Amazon, posso fazer HBO, posso fazer internet. É bom para todo mundo. Não existe isso de dar certo (na profissão) só por fazer determinada coisa", analisou Bruno.

Episódios serão lançados às terças-feiras, sempre às 19h. João Vicente e Nicole Bahls, Vih Tube e Eliezer e Ingrid Guimarães e Heloísa Périssé formam algumas das duplas convidadas nos nove programas que completam a primeira temporada.