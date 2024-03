Schueng: BBB precisa de lideranças inéditas para não virar monólogo de Davi

Boninho, 62, deu spoiler sobre a 12ª Prova do Líder do BBB 24 (Globo) em suas redes sociais. Ao comentar sobre o "Tá com Nada", o Big Boss anunciou: "Eles estavam muito perto de chegar no 'Tá com Nada' e aconteceu. Agora é perrengue e se preparar, porque tem prova longa".

Embora Davi Brito, 21, nunca tenha liderado a casa, Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, torce para que isso não aconteça agora. "Davi não precisa ser líder, considerando todo o contexto de entrega dele na casa. Precisamos colocar na liderança pessoas que não têm papel [no jogo]. Dar liderança para pessoas que a gente não gosta pode sair muito melhor que a encomenda."

Para Dieguinho, nada favoreceria mais a atual etapa do BBB do que um líder inédito - que não seja o motorista baiano. "Lideranças que ainda não aconteceram precisam acontecer para que o jogo tire um pouco o foco do Davi. Sabemos que ele nunca vai perder [de fato] o foco, mas o jogo fica chato se ficar Davi o tempo inteiro, se ficarmos orbitando o Davi 100% do tempo."

Schueng pensa que tamanho destaque a Davi na competição acaba desfavorecendo o próprio programa. "Se ficarmos orbitando o Davi 100% do tempo, como que caçando ele no Globoplay, acaba virando um monólogo. Não é o que esperamos do BBB. Esperamos movimentação."

Davi Brito mostrou-se preocupado ao notar Yasmin Brunet, 35, praticamente passando mal no BBB 24 (Globo) e se dispôs a ajudá-la. A modelo agradeceu, tranquilizou-o a respeito e, mais tarde, deu um coração para Davi no queridômetro.

Dieguinho Schueng pensa que, ao oferecer ajuda a Yasmin, o motorista de aplicativo provou que é capaz de diferenciar o que tange à competição das questões pessoais. "Ele sabe muito bem separar a convivência do lado humano. Embora a veja como adversária, naquele momento a viu como um ser humano sentindo dor. Até por ser um cara que quer estudar medicina, ele se ajuda ainda mais quando tem esse tato."

