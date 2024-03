SBT anuncia novidades na programação; Regina Volpato volta para a emissora

O SBT está anunciando, nesta quinta-feira (7), as novidades na programação da emissora. A grade vai contar com programas novos nos próximos meses.

Veja as novidades

Chega mais. O programa matinal vai contar com a apresentação de Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato, que retorna para a emissora. Durante a coletiva de imprensa, ela celebrou essa volta: "Quero agradecer por terem me deixado voltar. Era um desejo de voltar por vários motivos. Fico feliz com esse momento", disse. Um dos papéis da apresentadora na atração é falar sobre relacionamento e também gastronomia.

Carlos Aleixo assina a direção do programa. Segundo ele, a programação será voltada para jornalismo e entretenimento. "O objetivo é trazer esse clima mais leve, com informação, diversão e prestação de serviço".

*Essa nota está em atualização.