Ricardo Tozzi relembra especulações sobre sexualidade: 'Não é relevante'

Ricardo Tozzi, 48, em entrevista ao O Globo:

Ator relembrou especulações sobre sexualidade após rumores de affair com Reynaldo Gianecchini. "Falam toda hora. Não quero ser o cara que fala que nada me incomoda, mas isso não me incomoda mesmo. Sempre tive a postura de oferecer para o público o meu trabalho, mas nunca tive a postura de oferecer a minha vida pessoal."

Ele também apontou que não é influenciador para ter a vida pessoal exposta. "Eu não sou influencer, eu sou um ator. Sempre tive essa consciência muito grande desde o início da carreira, porque eu comecei mais tarde. Falam um monte de coisa, ótimo. Falem o que quiserem".

Ricardo ainda ressaltou que a sexualidade não é mais algo relevante. "A gente está num momento em que isso é tão menos importante. As pessoas não precisam se preocupar mais com sexualidade, isso está caindo, não é mais uma coisa tão relevante. Eu sou por essência discreto e isso não vai mudar. Sempre fui".