Em cena comovente de nova morte, Damião faz promessa sobre José Inocêncio

No episódio de "Renascer" desta quinta-feira (7), José Inocêncio decide que Inácia deve ocupar o quarto que pertencia aos seus filhos e comunica a Mariana que a mãe de Ritinha irá morar com eles.

Mariana entra em contato com Bento e Venâncio para informá-los sobre a vontade de José Inocêncio de tê-los de volta à fazenda. A ideia de Tião criar um diabinho não encontra aprovação por parte de Joana.

Padre Santo oficia o casamento de Ritinha e Damião, sem a presença de Inácia. Mais tarde, Inácia compartilha com Mariana um sonho que teve envolvendo José Inocêncio. No leito de morte de Chico, Damião faz uma promessa de proteger José Inocêncio contra qualquer ameaça.

José Inocêncio repreende Zé Bento, enquanto Tião finalmente consegue a ave com as características desejadas para gerar seu 'diabinho'. Ao questionar Venâncio sobre a ausência de Buba na fazenda, José Inocêncio busca respostas.

Sobre a novela

A substituta de "Terra e Paixão", intitulada "Renascer", é uma criação de Bruno Luperi. A trama gira em torno de José Inocêncio (Humberto Carrão), um fazendeiro na zona cacaueira de Ilhéus, Bahia. Após a perda da esposa durante o parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio alimenta um profundo ódio pelo herdeiro. A situação se complica quando João Pedro se casa com Mariana, ex-namorada do filho, que trocou o amor do jovem pelo do pai.