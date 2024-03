'Renascer': Buba revela que é mulher trans e Teca tem reação surpreendente

No capítulo de sexta (08), da novela "Renascer" (Globo), Buba (Gabriela Medeiros) revela para Teca (Lívia Silva) que é uma mulher transexual.

Tudo começa quando as duas observam imagens da ultrassonografia do bebê da garota. "Você nunca pensou em ter filho seu, tia? Assim... seu de verdade?", pergunta a namorada de Du (José Duboc). "Já, Teca... e como", responde a psicóloga.

Nesse momento, Buba revela que não é uma mulher cis. "Eu não posso ter filhos meus, Teca, porque eu não sou uma mulher cis", diz.

Teca não entenda e a namorada de José Venâncio (Rodrigo Simas) explica melhor. "Eu nunca me reconheci no gênero que me foi imposto quando eu nasci. Eu sou uma mulher, só que trans... você entende o que isso significa?", questiona. "É tipo umas mina que nasce moleque?", indaga a outra.

Depois disso, Buba quer saber se a menina ainda quer que ela seja a mãe adotiva de seu filho. "Tia... eu tive uma mãe mulher... mulher que nasceu mulher mesmo... Só que, na moral, ela num fez metade das coisa que tu fez pra mim! Só dele tá aqui, contigo, ele já teve mais sorte que eu tive em toda a minha vida!", explica Teca, deixando a amiga surpresa e emocionada.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.