Rafa Kalimann aparece pela 1ª vez em cena de 'Família É Tudo'

Na noite de quinta (7), foi exibida a aguardada estreia de Rafa Kalimann na novela "Família É Tudo" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em sua 1ª cena, a atriz contracenou com Jayme Matarazzo. Na novela, eles vivem o casal Jéssica e Luca. Logo vimos a personagem de Rafa discutindo com o namorado. Isso porque Electra (Juliana Paiva), ex-namorada do moço e antiga amiga dela, saiu da prisão.

A 1ª aparição de Jéssica levou o nome de sua intérprete e "Família É Tudo" aos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "Olha, apareceu a Rafa Kalimann na novela! Achei ruim não, gente!", opinou uma telespectadora.

Os fãs da novela opinaram sobre a atuação de Rafa. "Sim, a Rafa Kalimann foi bem para uma iniciante numa novela. Espero que no decorrer dos capítulos ela esteja mais solta e à vontade para atuar. Da para ver que ela está se esforçando bastante!", disse uma internauta. "Rafa Kalimann você brilhou demais na sua estreia", parabenizou uma segunda. "A Rafa Kalimann estudou três anos para atuar desse jeito?", questionou um terceiro.

A atuação de Kalimann fez alguns telespectadores lembrarem de Jade Picon em "Travessia" (Globo). "A Rafa Kalimann está melhor que a Jade Picon em Travessia", afirmou um usuário do X. "O Jayme Matarazzo soltando umas 200 expressões em cena e a Rafa Kalimann atuando tão bem quanto a Jade Picon em 'Travessia'", escreveu outro.

o Jayme Matarazzo soltando umas 200 expressões em cena e a Rafa Kalimann atuando tão bem quanto a Jade Picon em Travessia #FamíliaÉTudo #AVovóSumiu pic.twitter.com/zBHDW2urPB -- nave X (@_nave_x) March 7, 2024

a rafa kalimann estudou três anos pra atuar desse jeito? pic.twitter.com/a6wkip4Xry -- habitante de são janeiro de belo (@jsfrnnd_) March 7, 2024

Sim, a rafa kalimann foi bem pra uma iniciante numa novela. Espero que no decorrer dos capítulos ela esteja mais solta e a vontade pra atuar. Da pra ver q ela ta se esforçando bastante! Sucesso @rafakalimann_ #FamiliaÉTudo -- Isaa || #BE3 (@eiilishmcgrath) March 7, 2024

OLHA APARECEU A RAFA KALIMANN NA NOVELA



achei ruim não gente! #Familiaétudo pic.twitter.com/XVomn7YtHJ -- BBBabi (@babi) March 7, 2024

A Rafa Kalimann está melhor que a Jade Picon em Travessia.



Infelizmente pra Rafa Kalimann isso não quer dizer ainda que ela está bem.#FamíliaÉTudo -- Fábio Garcia (@fabiogaj) March 7, 2024

ELA É ATRIZ!!!! AGORA FALE ATRIZ RAFA KALIMANN COM A VOZ AVELUDADA #familiaetudo pic.twitter.com/5OYYrF5GRR -- Ellen Kalimann (@Gibicalhoabreu) March 7, 2024