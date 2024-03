Por que toda a casa do BBB 24 foi para o Tá com Nada?

Durante a Festa do Líder de Lucas Henrique no BBB 24 (Globo), Fernanda perdeu 50 estalecas e levou a casa para o Tá com Nada.

Entenda o que aconteceu

Enquanto os brothers e sisters curtiam a festa, a confeiteira tomou uma punição, por entrar na casa segurando uma taça da festa - o que não é permitido.

Fernanda perdeu 50 estalecas.

Com isso, a casa estourou o Vacilômetro e todos foram para o Tá com Nada.

A punição coletiva apareceu nos telões da área externa.

No "Tá com Nada", toda a casa fica com opções limitadas de comida.

ATENÇÃO Após Fernanda perder 50 estalecas, os brothers estão no Tá Com Nada! #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/RPI20F7D2Y -- Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2024



NEWSLETTER

