Péssima jogadora, Yasmin insiste em enredo contra Davi mesmo após paredão

Yasmin Brunet, 35, reafirmou sua declaração de guerra contra Davi Brito, 21, após este voltar do paredão desta terça-feira (5). A modelo disse que seguirá votando contra Davi no BBB 24 (Globo) até seu "último respiro" no programa e voltou a acusar o rapaz de ter dito que odeia os membros do Camarote.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, esclareceu que, ao contrário do que assegura Yasmin, o baiano em momento algum afirmou odiar os famosos da casa. "O Davi nunca disse que odiava Camarote. Se o Davi tem algo contra os Camarotes [da atual temporada], foi uma percepção que ele teve a partir das atitudes que esses Camarotes tiveram - e o que a Yasmin faz é amplificar essa percepção, acrescentando adjetivos que o Davi jamais utilizou."

Para Dieguinho, Yasmin peca por insistir em ir contra Davi apesar do evidente favoritismo da audiência do BBB por ele. "Ela quer continuar tentando emplacar narrativas anti-Davi após a expulsão da Wanessa, o que comprova que, além de não se posicionar [no programa], a Yasmin é uma péssima jogadora. Ela é burra em insistir numa narrativa em que a resposta do público é a permanência do cara."

A comentarista Kerline Cardoso opina que esta é mais uma prova de que a Globo precisa voltar a produzir o BBB somente com anônimos. "Camarote já deu! Chega de colocar famosos lá dentro [do programa]! Deixa entrar a galera pobre, que está devendo! Deixe que se matem por R$ 3 milhões! É uma palhaçada isso [de Camarote]!"

A casa do BBB 24 (Globo) recebeu com grande frustração a notícia de que Michel, 33, era o eliminado da noite desta terça (5). Boa parte do elenco tinha esperança na saída de Davi, 21, desafeto geral da casa - e favorito do público ao prêmio final.

Para Kerline Cardoso, entretanto, nada foi mais divertido que ver Boninho, 61, debochar do pedido de Yasmin à produção após a volta de Davi: um maço de cigarros. "Yasmin está sendo a maior chacota e piada deste BBB 24, a ponto de Boninho fazer um reel pós-paredão fazendo um grande deboche com ela."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

