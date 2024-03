Pé de Karoline Lima vira piada e Léo Pereria declara: 'Fico excitado'

Karoline Lima e Léo Pereira, 28, foram jantar com alguns amigos, mas foi o pé da influenciadora virou alvo de piadas.

O que aconteceu

Priscilla Souza, uma amiga do casal, compartilhou um vídeo nos stories do Instagram mostrando o pé de Karoline para fora do salto que usava.

Na sequência, Adrian Batista, outro amigo, disse que os pés dela pareciam camarões.

Leo defendeu a namorada, dizendo que os pés eram um time e que fica excitado com eles. "Não consigo decifrar quantos dedos têm", brincou o jogador do Flamengo.