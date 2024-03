Novelão com vilã meio Maíra Cardi: o que descobrimos sobre 'Beleza Fatal'

"Beleza Fatal" é um dos projetos mais aguardados do ano. Ainda sem previsão de estreia, a primeira novela original nacional da HBO Max tem um elenco estrelado com nomes como Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Camila Queiroz, Vanessa Giácomo, Caio Blat, Murilo Rosa e Herson Capri. O texto é de autoria de Raphael Montes ("Bom Dia, Verônica", "A Menina que Matou Os Pais") e a direção é de Maria de Médicis ("Paraíso Tropical", "O Segundo Sol").

Nas últimas semanas, Splash visitou o set de gravações, entrevistou alguns dos protagonistas e conversou com Raphael Montes para saber mais sobre "Beleza Fatal". Veja o que descobrimos sobre o folhetim:

A novela gira em torno de duas famílias, Argento e Paixão, e três clínicas. Átila (Capri) é o patriarca, dono de uma renomada clínica de cirurgia plástica. Viúvo, é pai do playboy irresponsável Benjamim (Blat) e da artista Gisela (Julia Stockler). Outra filha sua, Márcia, desapareceu. Tomás (Rosa) é seu genro e pupilo, e trabalha na clínica da família. Lola (Pitanga) é secretária de Rog, o Dr. Peitão (Marcelo Serrado), amigo de Benjamin e dono de uma clínica de métodos escusos. Ela se torna dona de um império de estética, a Lolaland. Após testemunhar um crime, ela chantageia e se casa com Benjamin. Sofia (Queiroz) vive um tormento nas mãos de Lola após a tia levar sua mãe injustamente à prisão. Na segunda fase, ela é adotada por Elvira (Antonelli), matriarca da família Paixão, o núcleo "popular" da novela.

A vilã Lola será dona de uma clínica de estética e "venderá soluções" no estilo Maíra Cardi. "Ainda que ela queira pertencer essa classe dominante, ela é popular. Ela é aquela pessoa que tem frases como: 'Botox é que nem beber água, todo mundo precisa'. Ela tem um marketing de venda muito agressivo mesmo, ela não tem pudor, de alto impacto, sabe?", conta Pitanga.

Eu diria que ela se veste como a Beyoncé e ela vende todas as essas coisas que a gente vê na Maíra Cardi, nessas influenciadoras exitosas em vender um tipo de padrão de corpo, e de solução para as pessoas se acharem na sociedade. [...] Ela aproveita o desamparo das mulheres de mulheres e homens que estão querendo pertencer para ganhar dinheiro e poder. Camila Pitanga

Camila Pitanga é a vilã Lola em 'Beleza Fatal' Imagem: Pivô Audiovisual

Sofia não é bem uma "mocinha" e seu maior objetivo é se vingar de Lola. "Eu não sei se eu posso dizer que ela é mocinha. [...] Ela é protagonista. Tem a sua história para contar, pro bem e pro mal. Acima de tudo ela é humana e faz as suas escolhas e a gente nem sempre sabe se tá fazendo as escolhas certas na vida. [...] Vai ter capítulo que vão amar, vai ter capítulo que vão torcer contra ela. [...] É uma personagem que te faz questionar, que tem essa dubiedade, esse mistério", entrega Camila Queiroz.

Camila Queiroz é Sofia em 'Beleza Fatal' Imagem: Pivô Audiovisual

Além de festeiro e irresponsável, Benjamin é fetichista. "O Benjamin gosta de apanhar. Ele é masoquista. Gosta de ser amarrado, de tomar chicotada", conta Caio Blat. Segundo Raphael Montes, a novela terá cenas sexuais, mas não será algo constante como em "Verdades Secretas", por exemplo. "O sexo entra na novela de maneira dramatúrgica", explica.

Tomás (Rosa) redescobrirá o amor com Andréa (Kiara Felippe), uma mulher trans, e eles viverão uma trama romântica "tradicional". "O fato de ela ser uma mulher trans mal entra. [...] Eu não acredito numa dramaturgia didática ou impositiva de ideias. Acho que as boas histórias se mostram pelo que são, não porque estou forçando. Não tem discurso nesse núcleo, tem drama", diz Montes.

O casal romântico [da novela] é esse. A gente coloca esse encontro entre um homem e uma mulher trans como um homem e uma mulher. Que as pessoas, o senhorzinho lá no interior, perceba que é apenas o amor entre um homem e uma mulher. [...] A relação entre os dois é muito pura e sincera. Murilo Rosa

Marcelo Serrado e Caio Blat são Rog e Benjamin em 'Beleza Fatal' Imagem: Pivô Audiovisual

A novela é um "suspense policial", mas não terá a violência gráfica característica dos outros trabalhos de Raphael. "É uma novela que homenageia novelas como 'Paraíso Tropical', 'A Próxima Vítima', 'Vale Tudo'. É uma novela de crime, em que os personagens morrem e tem gente matando gente. [...] Mas não é uma série de suspense/terror, um thriller violento. É uma novela", conta o autor.

A trama terá 40 capítulos e será uma novela com ritmo de série. "[Esse formato] não precisa de reiteração. Se acontece uma coisa na novela, não preciso ter todos os núcleos comentando, que uma característica da novela da TV aberta. Num produto do streaming, a história tem que avançar o tempo inteiro."