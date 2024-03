Ney Matogrosso desmente internação em São Paulo: 'Fiz exames de rotina'

O cantor Ney Matogrosso, 82 anos, desmentiu à reportagem do Estadão no início da tarde desta quinta-feira, 7, que esteja internado no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo. A informação havia sido divulgada pelo jornalista Léo Dias.

"É mentira. Estive no Incor para fazer exames anuais, como sempre faço", diz o cantor em mensagem por áudio.

Ney diz que está bem e que sua apresentação no sábado, 9, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, está confirmada. A assessoria da casa também afirmou ao Estadão que a apresentação de Ney está mantida.

Ney vai se apresentar com o show Bloco Na Rua, em que canta músicas como Pavão Mysterioso, Jardins da Babilônia e Sangue Latino.