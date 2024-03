Nany People expõe detalhes do mesacast do BBB 24: 'Sou advogada do diabo'

Nany People, 58, participou como convidada da edição desta quinta-feira (7) do programa Splash Show. Ela concedeu uma entrevista aos apresentadores Yas Fiorelo e Leão Lobo sobre sua presença no MesaCast BBB, que comanda ao lado de Henrique Lopes.

A humorista admitiu ter se surpreendido com o convite para estar à frente do quadro. "Fiquei muito feliz de ter sido lembrada e convidada, porque [hoje] é tendência da televisão puxar o pessoal da internet para a TV. O que a TV fez com o rádio [no passado] a TV agora está fazendo com a internet."

Embora empolgadíssima com o reality, Nany faz questão de não revelar quem são seus participantes preferidos. "Assim como no Caldeirão do Mion, eu falo o que penso, o que acredito, o que é para ser dito - mas tenho noção de que minha função é ser advogada do diabo. Posso ter meus favoritos no jogo, mas não cabe a mim divulgá-los."

Ela entende que declarar torcida a determinado competidor seria uma forma de tomar partido dele na competição. "Qualquer coisa que digo como apresentadora em um programa tem como intuito analisar, difundir e comentar o que acontece no jogo. Eu estaria fazendo campanha [se declarasse preferência por algum participante]. Tenho semancol."

Leão: Sucesso de companheiras de Davi e Lucas reforça que BBB não precisa de Camarote

Esposa de Davi Brito, 21, do BBB 24 (Globo), Mani Reggo, 41, gravou um comercial para o Dia das Mulheres. Nos stories de seu perfil no Instagram, ela compartilhou como foi a gravação de sua primeira publicidade.

Para Leão Lobo, o êxito das companheiras de Davi e Lucas Henrique, 30, fora do reality só reforça a desnecessidade de insistir em famosos no confinamento. "Você vê que são tantas histórias, e tão ricas... Histórias paralelas [ao BBB] e bacanas que estamos vendo. Isso só reforça a ideia de acabar com o Camarote. Tenho a impressão de que no próximo BBB não devemos ter Camarote - a não ser que queiram errar de novo."

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra:

