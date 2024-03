Musa do OnlyFans diz que é perseguida por stalker com drone

Kerolay Chaves, 22, usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo em que mostra que um drone estava vigiando sua casa em Belo Horizonte.

O que aconteceu

A musa do OnlyFans filmou o aparelho voando do lado de fora de seu banheiro: "Eles ficam vigiando o meu banheiro e não é de hoje"

Não é de hoje: "Gente, faz alguns dias que achei ter visto um drone aqui perto da janela do meu banheiro. De início, achei que era coisa da minha cabeça, mas agora tenho certeza que é real já que é a segunda vez que ele aparece aqui! Parecia que o drone estava me filmando, isso é uma loucura! Não consigo mais me sentir segura dentro da minha própria casa. Estou com muito medo"

Invasão de privacidade: Eu estou com muita raiva e tremendo. Isso é invasão de privacidade. Eu não imaginei que alguém iria fazer isso"

Indignada com a situação: "Pode ser que já estejam fazendo há muito tempo e eu só notei agora. Que situação! Nós mulheres estamos sujeitas há situações que nos despertam o pior, decepção, raiva, dúvida, ódio, nojo. Um misto de sentimentos".