MC Daniel é anunciado como atração no terceiro dia do Lolla 2024

MC Daniel, 25, é anunciado como atração do Lollapalooza 2024.

O que aconteceu

O festival atualizou seu line-up, agora com MC Daniel como atração extra. O funkeiro tocará no domingo (24), no Autódromo de Interlagos

Cantor se apresenta às 12h45, no palco alternativo. Além dele, o último dia do festival conta com shows de SZA, Sam Smith, Greta Van Fleet, The Driver Era e Gilberto Gil.