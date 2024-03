Mariana Goldfarb diz que desfez procedimentos estéticos: 'Era um monstro'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a modelo e apresentadora Mariana Goldfarb conta que desfez uma série de procedimentos estéticos que tinha no rosto.

Ela conta como percebeu que não gostava mais da sua aparência como estava. "Eu tinha muito preenchimento no rosto. Era horrível, eu pegava voo, não sei o que dava, esse negócio inchava. Era uma coisa tenebrosa, era um monstro".

Estava ruim. Tomei umas 30 agulhadas na dermatologista pra poder tirar. Eu chorava tanto. Essa sou eu agora. Antes tinha um plástico.

Mariana Goldfarb fala sobre ex abusivo: 'Uma tortura, tratamento de silêncio'

Ela revela detalhes dos abusos que sofreu em um relacionamento tóxico. "Você quer crescer, estudar e aquilo vai virando um problema. Aos poucos você vai: 'tudo meu ta errado, eu sou feliz demais'. Os abusos vão escalonando. Existe uma tortura dentro dessa relação, o tratamento de silêncio. É a forma que a pessoa encontra de 'te educar'. Você vai se encolhendo".

Mariana Goldfarb fala sobre relação com anorexia: 'Acho que não tem cura'

Mariana conta como lida com o diagnóstico de anorexia. "Não acho que exista uma cura, um lugar onde você fala: 'cheguei'. Acho que existe ferramenta e conhecimento. Volta e meia, com muita frequência, me pego caindo no pensamento: 'engordei', 'não posso comer isso'. Acho que o ambiente e as coisas que você escuta são gatilhos".

Mariana Goldfarb diz como prefere masturbação: 'Sou lúdica, gosto de literatura erótica'

Mariana também fala sobre como gosta de sentir prazer sozinha. "É tão importante a gente se apossar do nosso corpo, porque quando a gente sabe mais do nosso prazer, passa a não aceitar coisas que não nos dão prazer, reconhecer quando é uma violência. Eu sou lúdica. Tenho tesão em fantasias. Gosto de ler coisas, amo minha imaginação, gosto de imaginar".

Mariana Goldfarb: 'Não quero ocupar o imaginário dos outros'

A modelo faz uma reflexão sobre autoconhecimento. "Eu já venho de um processo de tanto tempo de me investigar e me olhar com meus olhos e não os olhos ao redor, que não quero mais ser o que está ali no espelho. Óbvio que cuido da minha beleza, mas não quero ocupar o imaginário dos outros, não quero estar no lugar que não é o meu, de ter que ser de determinada maneira".

