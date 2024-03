Luana Piovani rebate humoristas após ser ironizada em programa português

Após Luana Piovani comparar a vida no Brasil com a vida em Portugal durante o podcast PodDelas, a atriz virou alvo de piadas em um programa de humor português.

Ela usou seu Instagram para rebater os comentários na manha desta quinta-feira, 7. "Depois de ser conteúdo por mais de 30 anos para o pessoal da fofoca no Brasil, também estou nesse lugar aqui em Portugal [...] O pessoal está sem conteúdo [...] Até aqui o povo já usa da minha vida e dos meus comentários para gerar conteúdo, está puxada a falta do que falar", disparou.

Luana ainda disse que irá continuar fazendo comparações entre os dois países para ajudar no "ganha-pão desse pessoal".

O programa em questão é o Extremamente Desagradável, que fez uma edição inteira para a brasileira. As humoristas resgataram um trecho de Luana falando sobre o BBB português ser um "fiasco" e mencionaram o Like Me, reality apresentado por ela.

"Foi um sucesso. Luana deveria deixar esses projetos de lado e se dedicar a um programa para ensinar aos portugueses coisas sobre Portugal. Pelo visto, já se passam muitas coisas aqui que não sabemos", disse uma.

A piada foi feita após Luana comentar que não tem refrigerante em Portugal, revelando que nos restaurantes só servem água e vinho. As humoristas puxaram uma lata de refrigerante debaixo da bancada ao analisarem o trecho. "Por sermos um povo que sofre muito com essa ausência de bebidas gaseificadas em nossas vidas, eu mandei vir de fora, para as minhas amigas, uma coisa que, se calhar, vocês nunca viram", ironizou outra.