'Energia triste': entenda a treta entre Piovani e humoristas portuguesas

Luana Piovani se pronunciou sobre o programa de humor de Portugal que fez uma edição debochando de suas falas sobre o país português.

O que aconteceu

Tudo começou quando Luana Piovani fez comentários sobre Portugal no Pod Delas. Falando sobre diferenças entre a vida no Brasil e em Portugal, Luana citou aspectos como a menor frequência com que portugueses tomam refrigerantes, segundo ela, e a forma como eles tendem a interpretar as falas dela literalmente.

O programa português "Extremamente Desagradável" dedicou um episódio a analisar as falas dela. A apresentadora Joana Marques ironizou as declarações de Luana. Por exemplo, após reproduzir o trecho em que a atriz diz que "Não existe refrigerante em Portugal", ela abriu uma Coca-Cola e zombou: "Por sermos um povo que sofre muito com essa ausência de bebidas gaseificadas em nossas vidas, eu mandei vir de fora, para as minhas amigas, uma coisa que, se calhar, vocês nunca viram. Estão prontas?".

Luana Piovani não deixou barato. Hoje, ela comentou as declarações das humoristas em seu story: "Depois de ser conteúdo por mais de 30 anos para o pessoal da fofoca no Brasil, também tô nesse lugar aqui em Portugal. É quando você vê que o pessoal está sem conteúdo ou você começa a ser uma pessoa relevante. Até aqui o povo já usa da minha vida e dos meus cometários para gerar conteúdo, está puxada a falta do que falar".

A atriz finalizou dizendo que as humoristas têm uma "energia triste". "Fico pensando nesse pessoal que faz humor, mas quando você olha, você deprime porque já tem uma carga negativa, não deve ser fácil. Deve ser muito tempo mesmo até as pessoas realmente consumirem e receberem a ideia de que apesar de você ter essa expressão carregada, essa energia triste e essa cara de quem não tem nada de engraçado, você faz comédia.