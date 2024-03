Juju Salimeni relembra antigos relacionamentos: 'Pessoas podres'

Juju Salimeni, 37, relembrou antigos relacionamentos.

O que aconteceu

A influencer explicou sua fama de 'inabalável'. "É engraçado que as pessoas me vejam assim. É que tenho opiniões muito fortes. Sou muito bem resolvida, prática. As coisas são como elas são. Eu não romantizo, não me vitimizo, não tenho mimimi porque isso só atrasa sua vida".

Ela disse que foi traída e que conheceu ''o pior' das pessoas. " Eu vivi muita coisa. Vi o pior do ser humano, traições... vivi as piores amizades, os piores relacionamentos, tive as pessoas mais podres na minha vida... é a vivência."

Juju afirmou que acabou se tornando uma pessoa fria. "Hoje é muito difícil alguma coisa me abalar. Nem sei o que me abalaria. A morte de alguém que eu amo, com certeza. Mas, fora isso, nada. Com tudo que vivi, infelizmente me tornei bem fria. Mas por um lado é bom porque talvez sofra menos."