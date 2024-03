Marido confessa ter matado e enterrado corpo de italiana de 43 anos em SC

Do UOL, em São Paulo

Uma italiana de 43 anos foi encontrada morta enterrada no quintal da própria casa em Araquari, no norte de Santa Catarina. O companheiro dela confessou o crime e foi preso.

O que aconteceu

A vítima, identificada como Antonella de Rosa, foi morta a marretadas. O corpo foi localizado na tarde de quarta-feira (6), no bairro Colégio Agrícola. O caso é investigado pela delegacia de Araquari.

O companheiro da italiana confessou o crime. Em depoimento à polícia, o homem, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, disse que o homicídio ocorreu no dia 26 de fevereiro.

O suspeito alegou que a matou em legítima defesa. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, ele argumentou que foi atacado por ela com uma barra de ferro. Segundo o homem, ao se defender, a atingiu com golpes de marreta.

Um dia após o crime, ele teria decidido enterrar o corpo de Antonella nos fundos do quintal. A remoção do corpo foi realizada por técnicos da Polícia Científica com o auxílio de bombeiros da Polícia Militar de Araquari.

A polícia encontrou o corpo da vítima após o suspeito se entregar. O companheiro procurou a 7ª Delegacia de Polícia de Joinville para narrar os fatos e apontar o local onde enterrou a vítima

O homem foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e indiciado pelo homicídio qualificado.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.