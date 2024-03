Harry tentou entrar em contato com William antes de viagem ao Reino Unido

Harry tentou entrar em contato com o irmão, o príncipe William, antes da sua viagem ao Reino Unido para ver o rei Charles 3º. A tentativa aconteceu em meio à divulgação do diagnóstico de câncer do monarca.

O que aconteceu

Uma fonte do Palácio de Buckingham informou que Harry tentava uma reconciliação com o irmão. No entanto, não havia planos dos dois se encontrarem durante o período de Harry no Reino Unido. A fonte ainda indicou que a "principal preocupação do príncipe de Gales é sua esposa", Kate Middleton.

A princesa se recupera após uma cirurgia abdominal. O Conselho do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra afirmou que, após uma operação com uma grande incisão, são necessários dois a três meses para a volta da normalidade.

Harry passou 24 horas em seu país de origem para rapidamente ver o seu pai. Ele não visitou Harry e nem a cunhada. "Seria normal ir ver sua cunhada que passou por uma operação séria e também ver sua sobrinha e sobrinhos, a família", disse Catherine Mayer, autora da biografia "Charles: The Heart of a King" à revista People.

Segundo o biógrafo oficial da realeza, Robert Lacey, William se posiciona dessa forma para proteger a instituição da monarquia. Como ele não sente esse posicionamento do irmão e não confia, o biógrafo destacou que William jamais concordará com "a readmissão de Harry na família, a menos que ele se desculpe claramente e siga em frente".