Halle Bailey explica gravidez em segredo: 'Não tinha obrigação de expor'

Halle Bailey, 23, revelou motivo de não ter contado sobre gravidez ao público.

O que aconteceu

Durante o Essence Black Women in Hollywood Awards, ela explicou a decisão de manter a gravidez em segredo. "Nunca que eu teria dividido a maior alegria do mundo com todos".

"Foi meu presente. Ele é a maior benção e eu não tinha nenhuma obrigação de expor ele, me expor ou expor minha família aos holofotes".

Halle revelou em janeiro de 2024 que deu à luz ao seu primeiro filho, Halo, com o rapper DDG.