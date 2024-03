Fernanda faz jogada genial ao colocar toda casa no Tá com Nada, diz Saryne

Fernanda levou uma punição da produção do BBB 24 (Globo) ontem (7) e acabou levando a casa toda para o Tá Com Nada, regime em que eles passam a ter acesso apenas a alimentos básicos para a sobrevivência.

O episódio levantou uma discussão nas redes sociais sobre o ato de Fernanda ter sido ou não proposital. "Achei um absurdo pensarem que foi", opinou Chico Barney no Central Splash de hoje (7).

"Esse foi um assunto muito falado nessa temporada. Nas outras, a gente não via muito", disse Bárbara Saryne, que questionou as intenções da sister.

"Gostaria que tivesse sido de propósito. Acharia genial. Porque a Yasmin prometeu tanto fazer isso, e não fez, então quem teria feito era a Fernanda [?] Mas intencionalmente ou não, pelo menos o resultado a gente tem".

A comentarista ainda disse que a comemoração dos brothers após a decisão, em especial de Alane, soou incoerente e desrespeitoso com a produção e o público.

O Tá Com Nada tem que ser sério, algo que os participantes temam, e que, se quiserem colocar de propósito, que saibam que vai gerar uma confusão, vai ter um estresse. Porque se não, fica alto muito bobo do jogo. Sou a favor do Tá Com Nada ser o mais difícil possível, para que tenham consequências no dia a dia da casa Bárbara Saryne

Chico Barney acrescentou que os brothers deveriam ficar sem produtos de limpeza e higiene, bem como cigarros e outros itens que dificultassem ainda mais a rotina.

"Essa dinâmica existe para deixar os participantes fragilizados emocionalmente, brigarem entre si, focarem paranoicos", disse. "Se eles não ficam ofendidos, levam tudo na esportiva, por que existe? Eles precisam valorizar o programa no qual estão."

