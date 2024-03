Fabiana Justus desabafa sobre desmame abrupto do filho durante tratamento

Fabiana Justus, 37, desabafou sobre desmame precoce do filho de seis meses, Luigi, devido ao tratamento de câncer.

O que aconteceu

Ela contou como foi interromper a amamentação do caçula no primeiro dia de internação. "Foi muito difícil psicologicamente, óbvio, não preciso nem dizer, né, mas fisicamente também", disse ela no Instagram.

A influenciadora também disse que precisou tomar remédio parar secar o leite. "Eu tinha muito leite, demorou umas três semanas e meia para secar, foi muito abrupto. Tive que tomar um remédio para secar por vários dias, que me dava mais enjoo juntando com o tratamento".

Fabiana ainda mostrou que a última mamada do filho foi no hospital. "Essa foi a última mamada no peito. No meu primeiro dia de internação, logo antes de começar os tratamentos".