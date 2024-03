Ex-chairman da Fox, Rupert Murdoch fica noivo aos 92 anos

(Reuters) - O ex-chairman da Fox e da News Corp Rupert Murdoch, de 92 anos, ficou noivo da namorada, Elena Zhukova, afirmou nesta quinta-feira um porta-voz do executivo. O casamento será celebrado na Califórnia, no vinhedo e propriedade de Murdoch chamado Morada, afirmou o porta-voz. O jornal The New York Times, primeiro veículo a dar a informação, disse que Zhukova, natural de Moscou, tem 67 anos. Ela é uma bióloga molecular aposentada, com quem Murdoch começou a namorar no ano passado, informou o jornal. Murdoch deixou seu cargo em setembro do ano passado, encerrando uma carreira de sete décadas que começou com o jornal de negócios do seu pai, na Austrália, e culminou em um dos mais influentes impérios de mídia.

(Reportagem de Sriparna Roy em Bangalore e Dawn Chmielewski)