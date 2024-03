Resumo atualizado de Elas por Elas: veja capítulos de 08 a 16/03 da novela

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Sexta-feira, 08 de março

Roberto conversa com Petrúcio. Rico revela a Lara e Mário que Átila foi assassinado por envenenamento. Taís teme ser acusada pela morte de Átila. Lígia desconfia de Helena ao falar sobre o sumiço de Jonas. Lara descobre que Natália é a cliente de Mário. Jonas flagra Fagundes falando ao telefone e conclui que ele é o capataz da família Aranha. Érica fica constrangida ao ouvir Renée falar de Rico. Giovanni confronta Cris sobre sua armação para separá-lo de Ísis. Ísis descobre que Cris pagou Júlia para difamar o abrigo, e conta para Yeda. Lara, Mário e Natália chegam à casa de Helena, sem saber que Jonas está lá.

Sábado, 09 de março

Jonas grita por socorro, mas ninguém o escuta. Rico e Edu brigam por conta de Érica. Adriana recebe a falsa mensagem de Jonas e deduz que o amado está em apuros. Marcos e Cris se beijam. Lara, Mário e Natália chegam ao local em que Bruno caiu. Yeda confronta Cris quanto às fake news sobre o abrigo de animais, e Sérgio ouve. Aramis afirma que é apaixonado por Yeda. Cris ameaça Sérgio. Rico garante a Pedro que não interromperá a investigação envolvendo Taís. Edu conta a Renée que Érica está saindo com Rico. Helena tranca Jonas em um quarto escuro.

Segunda-feira, 11 de março

Jonas implora por socorro. Renée repreende o comportamento de Edu. Roberto orienta Cris e Júlia a se defenderem da acusação de Ísis. Taís se irrita com Pedro por ter tentando impedir a investigação de Rico. Sérgio questiona Helena sobre o sumiço de Jonas. Lara promete ajudar Cris, caso a filha conte a verdade sobre o caso das fake news. Vilma depõe sobre a relação com Roberto e Átila. Ísis confronta Cris na frente de Giovanni, Sérgio e Marcos. Giovanni exige que Cris confirme as acusações de Ísis.

Terça-feira, 12 de março

Giovanni afirma que Cris não saber o que é amor, e pergunta se Helena a ajudou em suas falcatruas. Lígia nota que Helena possui dois celulares. Giovanni procura Ísis, que aproveita a chegada de Marcos para despistar o rapaz. Helena aconselha Cris a como reconquistar Giovanni. Márcia visita Wagner. Mário e Natália conversam descobrem que Bruno era envolvido com contrabando. Pedro tem uma crise de ciúmes de Taís.

Quarta-feira, 13 de março

Taís repreende o marido. Jonas cede aos pedidos de Helena, depois que ela ameaça Adriana. Ísis conta para Adriana que Giovanni lhe pediu perdão. Adriana recebe a mensagem gravada por Jonas sob o comando de Helena, e Marlene desconfia. Vic engana Márcia para viajar sozinha com Nando. Mário sugere que Érica converse com Renée sobre Rico. Natália conversa com Lígia sobre Carol. Ulisses revela a Carol que conseguiu uma vaga para ela em um laboratório no Canadá. Jonas tenta escapar do cativeiro.

Quinta-feira, 14 de março

Jonas consegue pegar a chave da porta com Fagundes, mas Helena interrompe sua fuga. Cris consegue convencer Giovanni a se casar com ela. Marlene aconselha Adriana a desconfiar do vídeo que Jonas enviou. Natália exige saber por que Pedro esconde informações dela. Taís se desentende com Pedro e volta para a casa de Raquel e Evilásio. Mário deduz que Petrúcio Jardim é o pai de Roberto. Márcia e Renée discutem por conta de Vic. Carlinhos apoia a ida de Carol para o Canadá. Túlio avisa a Marcos que Míriam desapareceu.

Sexta-feira, 15 de março

Marcos decide ir até a pensão onde Míriam estava hospedada. Mário, Yeda, Aramis e Lara confabulam sobre Roberto e Petrúcio. Renée alerta Márcia sobre a mentira de Vic. Jonas se insinua para Helena, a fim de escapar do cativeiro. Marcos e Natália analisam o conteúdo do celular de Míriam. Carlinhos comenta com Ísis que acredita que Cris esteja mentindo para Giovanni. Sérgio pede ajuda a Ísis para impedir o casamento de Giovanni e Cris. Maninha vê Cris beijar Marcos. Jonas seduz Helena. Natália procura Carol.

Sábado, 16 de março

Como um plano para escapar, Jonas tenta convencer Helena de que deseja reatar o relacionamento. Renée e Márcia confrontam Vic, que desabafa sobre a situação com as duas mães. Lara confessa a Mário sua preocupação com as atitudes de Cris. Maninha revela a Ísis que viu Cris e Marcos juntos. Começa a cerimônia de casamento de Cris e Giovanni, que flagra a namorada com Marcos. Ísis chega para desmascarar Cris. Giovanni expulsa Cris de casa.