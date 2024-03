DiCaprio sugeriu mudanças para Scorsese em 'Assassinos da Lua das Flores'

Leonardo DiCaprio foi um dos principais responsáveis por abrir os olhos de Martin Scorsese para as mudanças que foram feitas no roteiro de "Assassinos da Lua das Flores", filme com 10 indicações ao Oscar 2024. A análise é do colunista Roberto Sadovski em live de Splash.

O que aconteceu

Sadovski destacou que o filme teve uma "produção complicada", além de ter sido "caríssimo", inicialmente pensado para o streaming da Apple TV. "Eu acho um filme brilhante em tudo: concepção, direção, porque o livro original é sobre investigação policial e era esse filme que o Scorsese ia fazer, com DiCaprio interpretando investigador do FBI".

Após ler o roteiro, Leonardo alertou Scorsese para mudar o foco e se concentrar nas vítimas, não no investigador do FBI. "DiCaprio, que é um cara muito antenado em causas sociais, ambientais, falou: 'Não é sobre isso, a gente tem que mudar esse foco'. Scorsese enxergou isso também e a chegada da Lily Gladstone como protagonista meio que mudou tudo e ele falou o filme é sobre as vítimas, de quem sofreu a violência. E acho mais legal ainda é que o ponto de vista não é das vítimas, mas nosso".

Roberto Sadovski também analisou que é importante que um autor e diretor do peso de Martin Scorsese "tenha esse lastro que suporte suas intenções artísticas".

