'Deveria ir pro lixo', diz Fernanda sobre as roupas de sister

No Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo), Fernanda e Pitel conversaram sobre o jogo. Pitel mencionou que Beatriz não a procurou para conversar, sugerindo que talvez Beatriz esteja tramando algo contra ela.

O que aconteceu

"Acho que ela está marolando alguma coisa pra querer ir no Paredão e ela querer me macetar, a Bia", disse Pitel.

"É bem a carinha dela". Pitel, então, disse: "Porque com o Michel ela foi falar (...). Eu sei que todo mundo que citou ela, ela falou. Depois foi falar com você", concordou Fernanda.

Então, Fernanda relembrou desentendimento com Beatriz. "Pra você que diz que não me vê', cara fiquei com uma vontade de falar, só que eu falei, não vou falar isso porque as pessoas vão me julgar".

A sister continuou: "Minha vontade era de falar: Cara, olha só, realmente é muito fácil não te ver. Eu só estou te vendo agora porque você está com essa blusa horrorosa, essa coisa ridícula, cafona que você está usando, esse negócio deveria ir pro lixo, só assim que estou te vendo... essa coisa ridícula".

"Agora estou te vendo, porque você está feia. Se você estivesse mais bonitinha eu também não estava te vendo, mas como você está muito feia eu estou te vendo. A vontade era de falar isso. A blusa horrível", concluiu a Fernanda.

