De jujuba a cottage com ketchup: pratos favoritos de 12 presidentes dos EUA

A corrida pela presidência dos EUA esquentou essa semana com a realização das eleições primárias dos partidos, a chamada "Superterça".

Mas aqui vamos falar dos bastidores do poder norte-americano de um modo mais saboroso e fazer uma "eleição" diferente.

A seguir, mostramos as refeições preferidas de 12 presidentes americanos. Qual é seu cardápio favorito?

John F. Kennedy: Sopa cremosa de mariscos

John F. Kennedy Imagem: Getty Images

Presidente de 1961 a 1963

Como um típico nascido de New England, região da Costa Leste dos EUA, Kennedy era fã da sopa cremosa em vez da versão com mariscos à moda de Manhattan, que usa um molho de tomates.

Sopa cremosa de mariscos à moda de New England, favorita de Kennedy Imagem: bhofack2/Getty Images

Geralmente, o ex-presidente pedia sopas combinadas com sanduíches e uma fruta para o seu almoço, segundo a John. F. Kennedy Presidential Library and Museum. Os pratos ainda eram à base de frutos do mar nativos da sua região costeira.

Lyndon B. Johnson: Peito de frango com molho e purê de batatas

Lyndon B. Johnson (centro) Imagem: Nasa/Divulgação

Presidente de 1963 a 1969

Johnson entrou para a história como alguém difícil de agradar à mesa, segundo o jornal The New York Times. O chef francês René Verdon, que comandava a cozinha do presidente antecessor, pediu demissão depois que se viu obrigado a aceitar as sugestões de um coordenador texano contratado pelo presidente para trazer os sabores de sua terra natal à Casa Branca.

Bife de frango com molho e purê de batatas, a pedida de Lyndon Johnson Imagem: Bartosz Luczak/Getty Images/iStockphoto

"Os Johnsons gostavam de certas comidas, mas acho que as pessoas que vem à Casa Branca não estão esperando hambúrgueres, chili com queijo ou costelas. Estes pratos pertencem à terra [natal], não pertencem ao salão de jantar [da Casa Branca]", comentou o chef ao jornal em 1985.

Além dos churrascos e da cozinha tex-mex, Lyndon Johnson gostava bastante de um peito de frango com molho e purê, segundo o Business Insider.

Richard Nixon: Queijo cottage com ketchup

Richard Nixon (centro) com Pelé, em visita à Casa Branca Imagem: Divulgação

Presidente de 1969 a 1974

Nixon tinha um paladar um tanto particular e era fã de cottage, segundo a Nixon Library. Em arquivo da época, o auxiliar presidencial Stephen Bull revelou que o presidente almoçava frequentemente o queijo com ketchup, apenas.

Nixon era um grande fã de queijo cottage, aparentemente Imagem: TanyaLovus/Getty Images/iStockphoto

Já o chefe de gabinete H.R. Haldeman revelou que Nixon ainda combinava o cottage com abacaxis em algumas ocasiões.

Gerald Ford: Carne assada com legumes

Gerald Ford Imagem: Cortesia da Gerald R. Ford Library

Presidente de 1974 a 1977

De acordo com os arquivos da Gerald R. Ford Foundation, o sucessor de Nixon e sua família eram bastante carnívoros.

Assados com legumes eram tradição da Casa Branca nesta era. Em algumas ocasiões, os pratos eram preparados com costelas suína —e levavam repolho roxo como acompanhamento— e, em outras, com cortes diversos de carne bovina.

Carne assada com legumes, tradição da Casa Branca de Gerald Ford Imagem: LauriPatterson/Getty Images/iStockphoto

Ensopados de carne com nozes também eram requisitados pela primeira-dama frequentemente.

Jimmy Carter: Creme de milho com queijo

Jimmy Carter, em foto de 2008 Imagem: Ammar Awad/Reuters

Presidente de 1977 a 1981

Nativo do estado da Geórgia, Carter era fã de um prato tradicional do Sul dos EUA: grits, um creme de milho que, por vezes, leva queijo como acompanhamento.

Sua família era proprietária de uma fazenda de amendoins, o que não surpreende a preferência de Jimmy Carter de incluir a leguminosa, nozes e castanhas sobre o prato, que ainda batizou o cachorro da Primeira Família.

Creme de milho (grits) com queijo e castanhas, como gosta Jimmy Carter Imagem: from_my_point_of_view/Getty Images

O presidente, aliás, era bem adepto de laticínios em geral, revelou uma reportagem do The New York Times de 1976, consumindo queijos, cream cheese, leite e manteiga variados.

Ronald Reagan: Jujubas

Ronald Reagan (centro) Imagem: Getty Images

Presidente de 1981 a 1989

O ponto fraco de Reagan eram os doces, que ele incorporou a sua dieta durante o período em que tentava abandonar o tabaco.

O presidente gostava tanto de jujubas que elas se tornaram um símbolo de sua presidência. Para a sua posse, foram encomendadas 3,5 toneladas de jujubas nas cores da bandeira dos EUA.

As jujubas eram parte do dia a dia de Reagan desde 1966 Imagem: ttart/Getty Images

Segundo a Ronald Reagan Presidential Library & Museum, a Herman Goelitz Candy Company, que fabrica as jujubas Jelly Belly no país, forneceu durante toda a presidência dele os doces para a Casa Branca. Eventualmente, a marca lançou uma edição especial que possuía o selo presidencial. Os jarrinhos oficiais das jujubas eram entregues a dignatários, diplomatas e outras autoridades que visitavam Reagan.

George H.W. Bush: Torresmo

George H. W. Bush Imagem: Getty Images

Presidente de 1989 a 1993 "Bush pai" chegou a declarar em uma coletiva de imprensa que detestava brócolis, mas como bom texano, apreciava os subprodutos do porco: em especial, o torresmo. Torresmo era o petisco do coração de "Bush pai" Imagem: wsfurlan/Getty Images Em 1989, o The New York Times chegou a noticiar que a notória preferência do presidente pelo petisco — que se tornou bem conhecida durante sua campanha presidencial— acabou impulsionando as vendas de torresmo pelo país. Bill Clinton: Enchiladas de frango Bill Clinton, em imagem de 2017 Imagem: Saul Loeb/AFP Presidente de 1993 a 2001

Durante a campanha que o levou à Casa Branca, Clinton ficou famoso por atacar hambúrgueres do McDonald's, entre outras delícias de fast-food como onion rings (os anéis de cebola). No entanto, ao solidificar nos arquivos da Casa Branca qual era o seu prato preferido, ele respondeu: "enchiladas de frango, bananas, maçãs e sopa de vegetais com carne". Nos tempos de Casa Branca, Clinton se dividia entre hambúrgueres e enchiladas de frango Imagem: LauriPatterson/Getty Images/iStockphoto A paixão pelo prato mexicano, contudo, já vinha desde os tempos de hambúrgueres na campanha, segundo o Times. O cardápio de Clinton mudou drasticamente com os anos: motivado por questões de saúde, em 2013, ele anunciou que havia se tornado vegano. Mas, em 2014, ele voltaria a revelar ao jornal que deixou de aderir estritamente ao veganismo quando seu médico recomendou que ele incluísse carnes magras em sua dieta. George W. Bush: Pizza de cheeseburguer George W. Bush Imagem: Alyssa Pointer/Pool via REUTERS Presidente de 2001 a 2009

Apesar de não ser um fã de fast-food, "Bush filho" apreciava versões caseiras dos pratos destes tipos de restaurantes. O seu favorito era a exótica pizza de cheeseburguer, que levava sobre a massa os recheios tradicionais do sanduíche. Favorita de Bush, a pizza de cheeseburguer do presidente era caseira, mas teria mais de 2.300 calorias, estima o jornal The Guardian Imagem: LauriPatterson/Getty Images Seu chef entregou ao jornal britânico The Sun que a receita usava a base de uma pizza marguerita (queijo, tomate e manjeiricão), acrescentada de carne moída, bacon, cebolas fritas, ketchup, pickles e mais queijo. Barack Obama: Nachos e chili Barack Obama, em 2015 Imagem: Getty Images Presidente de 2009 a 2017

Obama é um fã confesso da cozinha mexicana. Em um episódio da websérie "Comedians in Cars Getting Coffee", o presidente revelou ao comediante Jerry Seinfeld que nachos seriam sua comida favorita. "É uma daquelas coisas que precisam tirar de mim. Senão eu vou ter guacamole saindo pelos meus olhos", brincou. Obama é fã confesso da cozinha mexicana e usa a mesma receita de chili desde a faculdade Imagem: Yulia Gusterina/Getty Images Obama ainda gosta de acompanhar seus nachos com chili. Em entrevista ao North Coast Journal, em 2008, ainda durante a campanha, ele contou que prepara sua receita favorita desde os tempos da faculdade. Donald Trump: Fast-food Donald Trump Imagem: Mike Segar/Reuters Presidente de 2017 a 2021

Trump é um notório fã de fast-food. Em 2016, ele falou à CNN que prefere comer no Burger King ou no McDonald's porque estes restaurantes seriam limpos, em sua visão. "Sou uma pessoa muito limpa, gosto de limpeza. Acho que é melhor ir [aos fast foods] do que a algum lugar onde você não tem a menor ideia de onde a comida vem." O Big Mac, do McDonald's: Trump é fã das redes de fast foods porque acredita que a comida seja garantidamente limpa Imagem: Divulgação/McDonald's Durante sua presidência, seus pedidos nas redes de sanduíches foram entregues ao seu avião e também servidas a convidados na Casa Branca. Joe Biden: Sorvete Joe Biden Imagem: Saul Loeb/AFP Presidente de 2021 até o momento