Davi volta a reclamar sobre 'Tá com Nada': 'Queriam que a gente fosse'

Em uma conversa com Alane e Beatriz no BBB 24 (Globo), Davi voltou a reclamar sobre a casa inteira ter sido levada ao "Tá com Nada" na tarde de quinta-feira (7).

O que aconteceu

Os participantes foram punidos após a punição que Fernanda tomou na madrugada ter estourado o "teto" do Vacilômetro.

O baiano reclamou novamente da alimentação limitada. "Quiseram que a gente chegasse até aqui. É ruim é estar nessa p****. Comer arroz e feijão de manhã, tarde e de noite? Você está doido".

Alane brincou que o café da manhã será "goiabada com café".

Sem citar nomes, Davi disse que não vai ouvir calado reclamações sobre. "Só não quero que venha reclamar. Se reclamar....Não quis estar nessa p****? Estava comemorando na festa que estava".

