Davi se irrita com Tá Com Nada do BBB e culpa sister: 'Branquela'

Davi reclamou hoje (7) sobre a casa do BBB 24 (Globo) estar no Tá Com Nada e criticou Yasmin Brunet.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Quarto Fadas, Davi reclamou com Beatriz sobre o novo status da casa, que só tem acesso a alimentos limitados. "Mexeu com comida, f*deu", afirmou.

O baiano também se referiu à reação de Yasmin, que chegou a perder 500 estalecas de uma vez: "A princesa não tá dando risada. A princesa Isabel. Culpa é dela da gente estar no Tá Com Nada agora".

"Sabia que uma hora ia chegar, claro. Agora, engraçado que todo mundo se cuidou nos últimos dias", continuou. "Se isso durar uma semana, vou ficar maluco. Odeio comer goiabada. Tenho que beber água com açúcar".

Beatriz concordou e lembrou do momento em que a casa recebeu o aviso do Tá Com Nada.

"E a branquela foi logo dançar na pista", acrescentou Davi. "Ficar alegre com uma miséria que acontece com a gente... Não consigo entender como a pessoa consegue. Ela acha que tá de ferias aqui".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Michel, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 65443 votos 3,98% Alane 1,56% Beatriz 37,12% Davi 4,21% Fernanda 0,10% Giovanna 0,67% Giovanna Pitel 7,58% Isabelle 1,44% Leidy Elin 0,10% Lucas Henrique 7,23% Matteus 1,67% MC Bin Laden 1,26% Raquele 33,09% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 65443 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash