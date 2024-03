Davi queima largada com declaração para Isabelle, opina Bárbara Saryne

Davi se declarou para Isabelle na festa de ontem (6) do BBB 24 (Globo) e movimentou as redes sociais.

No Central Splash de hoje (7), Chico Barney disse que a fala do baiano foi mais uma de suas jogadas, e uma forma de "reforçar laços" em um momento que ele se vê fora do pódio de Matteus.

"Mais do que o 'Davi afim de Isabelle' — não acho que seja esse o caso —, ele quer deixar claro que ela é a prioridade número um do seu jogo. Que ele confia nela e é fiel a ela, mais do que aos outros três [Beatriz, Alane e Matteus]", opinou Chico. "É uma reafirmação de laço".

Bárbara Sayrne disse que o contexto faz sentido no jogo, uma vez que o trio sempre esteve unido, desde o início.

"Há toda uma preocupação com o jogo. Mas Davi tem que estar ciente de que tudo tem consequência [...] Se o jogo dele é muito focado no individual, ele tem que entender que não esta no pódio de outras pessoas", disse.

Essa fala foi uma maneira de fazer Isabelle se posicionar. Mas pensando em jogo externo, foi uma queimada de largada. Ele não precisava ter falado isso agora. Deixa acontecer, porque até a final, muita coisa vai acontecer. E isso faz com que a torcida das Fadas fique mais 'cabreira' com ele Bárbara Sayrne

