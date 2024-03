Catupiry é frango? É peixe? Contamos a verdade sobre o debate que viralizou

Do UOL

Responda rápido: o que é catupiry? Para muita gente, frango "gourmet". Para outros, até peixe! Esse foi um debate divertido que circulou pelo X (ex-Twitter) nessa semana.

O brasileiro precisa ser estudado pic.twitter.com/qG4X77AjwR -- Caramelodrama (@caramelodrama) March 6, 2024

Zoeira ou não, o fato é que o produto ainda intriga muita gente, apesar do Brasil consumir 70 toneladas por mês. E a marca Catupiry — palavra traduzida como "excelente" do tupi-guarani — virou sinônimo de requeijão.

Nada de carne de ave ou de peixe: é queijo mesmo. Sua receita exata é segredo industrial até hoje, mas sabe-se que leva leite fresco, creme de leite, fermento lácteo, massa coalhada e sal.

A história

Pizza de frango com catupiry Imagem: Avenida Paulista Pasta Pizza i Vino/Divulgação

Os paulistanos de certa idade (ou perspectiva histórica) podem jurar que o queijo Catupiry nasceu na capital de São Paulo, de tanto que passaram na frente da antiga fábrica da marca, no bairro do Bom Retiro.

Mas estão enganados: o queijo cremoso que fez a alegria da infância de muita gente nasceu em Minas Gerais, na cidade de Lambari, em 1911, uma invenção do imigrante italiano Mario Silvestrini.

O ingrediente fez escala na também mineira São Lourenço na década de 1920, para só nos anos 1940 passar a ser produzido em São Paulo.

Para Nicolau Ahn, diretor comercial da Catupiry, o "estardalhaço" que veio com a pizza de frango com Catupiry nos anos 1980 foi o ponto de partida para o requeijão se espalhar pelo país, ganhando lugar em pratos dos mais variados, do escondidinho de carne ao bobó de camarão.

Das novas tradições: escondidinho de carne seca com Catupiry Imagem: Divulgação

E as embalagens industriais também tiveram seu papel na "popularização" do Catupiry como ingrediente, segundo o diretor, evoluindo e sendo adaptadas para maior facilidade de manuseio, o que resultou em crescimento no volume de mercado.

*com informações de matérias publicadas em 24/09/2016 e 04/02/2022