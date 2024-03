Cariúcha surpreende e sai em defesa de Jojo Todynho: 'É preta igual a mim'

Jojo Todynho, 27, estaria correndo o risco de ter rescindido seu contrato com a Globo. Segundo o colunista Gabriel Perline, do portal iG, a cantora infringiu o Código de Ética e Conduta da emissora ao declarar apoio à candidatura política de João Marcello Branco (PL).

O que aconteceu?

O jornalista Leo Dias repercutiu a informação na edição desta quinta-feira (7) do programam Fofocalizando. "A Jojo é contratada do banco de elenco da Globo - ou seja, pode ser acionada para qualquer programa [da emissora] ou qualquer necessidade da programação. Teve gente que fez bem menos e foi demitida por justa causa."

Rival declarada de Jojo nas redes sociais, Cariúcha, 32, causou surpresa ao se solidarizar com a cantora. "É uma pena. Eu não fico feliz. Apesar das minhas diferenças com a Jojo, torço [por ela], porque é uma mulher preta, igual a mim - e uma mulher preta que veio da periferia. Gosto de ver mulheres pretas no poder, porque é uma puxando a outra. Estou muito triste, de verdade."

A 'Garota da Laje' concorda, entretanto, que Jojo 'deu mole' ao não respeitar as regras de conduta impostas pela Globo. "Ela tinha que ter ficado 'no sapatinho' - como eu, que vivia fazendo barraco na internet e, hoje, não dou um pio no meu Instagram. Tudo o que tenho que resolver, resolvo aqui, no Fofocalizando."